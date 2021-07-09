Беспилотник с украинским двигателем побил рекорд высоты

Беспилотник Akinci компании Bayraktar. Фото: dha.com

В Турции беспилотник Akinci компании Bayraktar с украинским двигателем побил рекорд высоты для турецких аппаратов.

Первый рейс Akinci совершил 6 декабря 2019 года, сообщает DHA.

По состоянию на сегодняшний день он налетал 347 часов 28 минут за 870 испытательных и учебных полетов.

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"Akincі поднялся в небо на высоту 11 тысяч 594 метра и держался в воздухе 25 часов 46 минут", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются испытания Bayraktar Akinci S-1 и S-2, которые являются первыми летательными аппаратами массового производства.

На ежегодной международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве представили прототип сверхбыстрого ударного беспилотника ACE ONE. Беспилотник стелс-технологии должен стать носителем управляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" для уничтожения наземных и воздушных целей противника, в том числе танков, укрытий и БПЛА.