Бешеный российский депутат оскорбил Украину и Грузию

Одиозный вице-спикер Госдумы России Петр Толстой публично оскорбил Украину и Грузию.
Назвал их государствами, которые не состоялись, и заявил об их ограниченности, сообщает Lenta.ru.
"Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот этих двух злостных инвалида, государства, которые не состоялись, без части своих территорий - Украина и Грузия", - сказал он.
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Он пригрозил, что Россия введет антигрузинские санкции.
Кроме этого, он начал оскорблять Украину и предложил провести заседание ПАСЕ в оккупированной россиянами Ялте.
"Россия вас кормила, поила, 25 лет оплачивала вашу независимость, чтобы вы научились на языке разговаривать! И теперь вы смеете говорить, что мы агрессоры?! Как у вас язык поворачивается?!" - раскричался взбешенный вице-спикер Госдумы.
На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавт Елена Серова заявила, что она с борта Международной космической станции видела, как разрывались бомбы украинской армии на оккупированных территориях на востоке Украины.
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