Бешеный российский депутат оскорбил Украину и Грузию

Бешеный российский депутат публично оскорбил два государства. Фото: росзми

Одиозный вице-спикер Госдумы России Петр Толстой публично оскорбил Украину и Грузию.

Назвал их государствами, которые не состоялись, и заявил об их ограниченности, сообщает Lenta.ru.

"Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот этих двух злостных инвалида, государства, которые не состоялись, без части своих территорий - Украина и Грузия", - сказал он.

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Он пригрозил, что Россия введет антигрузинские санкции.

Кроме этого, он начал оскорблять Украину и предложил провести заседание ПАСЕ в оккупированной россиянами Ялте.

"Россия вас кормила, поила, 25 лет оплачивала вашу независимость, чтобы вы научились на языке разговаривать! И теперь вы смеете говорить, что мы агрессоры?! Как у вас язык поворачивается?!" - раскричался взбешенный вице-спикер Госдумы.

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавт Елена Серова заявила, что она с борта Международной космической станции видела, как разрывались бомбы украинской армии на оккупированных территориях на востоке Украины.