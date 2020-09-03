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четверг, 03 сентября 2020 16:40

Беременную арестовали дома за призывы нарушить карантин

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Беременную арестовали дома за призывы нарушить карантин
В Австралии с населением 25,6 млн. человек зафиксировано более 26 тыс. больных коронавирусом. 678 человек умерли. Кадры ареста беременной Зои-Ли Бухлер / FACEBOOK

В Австралии полиция арестовала беременную, которая призвала в соцсетях не соблюдать карантин.

28-летнюю Зои-Ли Бухлер полиция арестовала дома в штате Виктория при двух детях и муже. Арест сняли и выложили в сеть. Видео спровоцировало дискуссии о правомерности действий полиции. Об этом пишет ВВС.

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"Я не думала, что делаю что-то плохое", - кричит Зои на видео.

Власть выступила в защиту полиции. В штате возобновили строгий карантин после того, как в июле там началась вторая волна пандемии.

В столице штата Мельбурне ограничили возможность передвигаться, ввели комендантский час, закрыли многие фирмы, запретили людям собираться.

Часть жителей создала движение противников карантина. На прошлой неделе полиция Виктории предупредила, что будет арестовывать организаторов акций сопротивления карантина и нарушителей запрета собрания. Большинство жителей штата могут выходить на улицу не более 1 час. в сутки. Ограничения будут действовать как минимум до 13 сентября.

Инцидент раскритиковали защитники прав человека и оппозиционные политики.

"Превентивные аресты людей за организацию мирных протестов или посты в соцсетях - слишком часто видим подобное в авторитарных режимах. Это не должно происходить в такой демократии как Австралия", - заявила представительница Human Rights Watch Элейн Пирсон.

В штате с населением 6,6 млн человек фиксируют около 100 новых случаев коронавируса в день. За нарушение карантина можно получить штраф $1,2 тыс. или попасть за решетку.

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Дата
03
сентября

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