Белый дом опубликовал новые документы по делу блокирования военной помощи Украине

Против Трампа появились новые доказательства. Фото: Униан

Белый дом опубликовал почти 200 страниц документа, касающиеся задержек военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа.

Информацию обнародовало административно-бюджетное управление по запросу правозащитной организации American Oversight, сообщается на сайте правозащитников.

"Адвокаты президента Трампа отрицали в Сенате во вторник, утверждая, что документы являются абсолютно ненужными для судебного процесса об импичменте, но эти документы не подтверждают эту позицию. Несмотря на препятствия администрации Трампа и риторику на суде, общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности ", - сказал исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Переписка, представленная на 192 страницах, была обнародована в рамках закона о свободе информации. American Oversight направила несколько запросов в OMB, чтобы выяснить роль ведомства в приостановлении военной помощи Украине в рамках попытки президента Трампа оказывать давление на Украину для начала политического расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп остался без советника по вопросам России

Опубликованные документы в частности содержащие электронные письма от и.о. директора Административно-бюджетного управления Рассела Вута и заместителя директора по вопросам национальной безопасности OMB Майкла Даффи. В частности - одно письмо от Даффи в день звонка президента Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля, говорится в публикации.

Как отмечает организация, оба чиновника были "ключевыми игроками" в блокировании помощи Украине прошлой осенью.

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.