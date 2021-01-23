Белорусы вышли на протесты: что происходит

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В Беларуси сегодня, 23 января, возобновились акции протеста против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

На акции солидарности и марши вышли сотни людей в Минске, Гродно, Бобруйске и других городах. Об этом сообщает телеканал "Белсат".

Белорусы выстраиваются в "цепи единства" или ходят маршами по улицам. Белорусские силовики активно задерживают участников акций протеста.

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В Бобруйске, по предварительным данным, силовики уже задержали 15 человек, трое из них отпустили под подписку о неразглашении. В Гродно сегодня задержали 3-х женщин на Советской улице.

В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского, возле торгового центра "Спектр" в Уручье и в других районах столицы. По данным ГУВД Мингорисполкома, там задержали около 100 человек.

В Беларуси с начала августа прошлого года продолжаются масштабные акции протеста против режима Лукашенко. Пикетчики не согласны с результатами выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост с середины 1990-х. Силовики применяют против протестующих спецтехнику и слезоточивый газ. Также по требованию властей отключают мобильный интернет.