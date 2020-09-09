Белорусы все больше просят убежища в Украине

Белорусы активно просят убежища в Украине. Фото: REUTERS

15 граждан Беларуси за последние дни попросили политическое убежище в Украине из-за политического преследования дома.

Белорусов сейчас в облегченном режиме пропускают в Украину несмотря на общий запрет для въезда иностранцев, которий действует с 28 августа, сообщила пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники сообщили, что последний случай запроса от белорусов произошол на границе в Черниговской области.

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"Супруги с детьми обратились к военнослужащим Госпогранслужбы Украины, отметив, что требуют дополнительной защиты из-за притеснений со стороны белорусских правоохранительных органов", - заявили пограничники.

По словам пограничников, против отца семейства недавно открыли надуманное уголовное дело. Формально граждане Беларуси не имеют права на льготный въезд в Украину в обход запрета. Однако они имеют право обращаться о политическом убежище на общих основаниях. Также работники IT-сферы могут заезжать в Украину в качестве технических специалистов, которых приглашают украинские компании.

Украинская власть неформально попросила пограничников пропускать практически всех белорусов из-за ситуации в стране. Если в первые дни запрета на въезд иностранцев были случаи, когда пограничники не пускали белорусов. Однако в последнюю неделю, как говорят правозащитники, белорусов начали пускать без формальных оснований.

Вчера ГНСУ пропустили в страну двух белорусских оппозиционеров, которые не просили об убежище.

9 сентября исполняется месяц от начала массовых акций в Беларуси, начавшихся после президентских выборов. Основные требования - отставка Лукашенко и проведение повторных выборов.Акции в Беларуси начались в этом году еще до выборов 9 августа. 6 мая задержали блогера Сергея Тихановского, объявившего о намерении идти в президенты и призвавшего сторонников протестовать. ЦИК отказала в регистрации его инициативной группы. Документы подала жена Светлана и объявила, что будет баллотироваться вместо мужа. Тихановский до сих пор в тюрьме.