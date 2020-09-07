Белорусы протестуют уже месяц

9 сентября исполняется месяц от начала массовых акций в Беларуси, начавшихся после президентских выборов. Основные требования - отставка Лукашенко и проведение повторных выборов.

Лукашенко занимает пост президента с 1994-го. После избрания ограничил роль парламента и местных властей, изменил символику страны, взял курс на интеграцию с Россией, уничтожил оппозицию. Дальше отменил ограничения на два президентских срока и стал неизменным главой государства, регулярно официально побеждая на выборах в первом туре с высоким результатом. Ни одни выборы после 1994-го не признаны международным сообществом, а массовые акции силовики разгоняли. Самые большие были против подписания Союзного договора с Россией в 1996-1997 годах, против фальсификации выборов 2006-го и 2010-го, а также против политических репрессий в 2011-м.

Акции в Беларуси начались в этом году еще до выборов 9 августа. 6 мая задержали блогера Сергея Тихановского, объявившего о намерении идти в президенты и призвавшего сторонников протестовать. ЦИК отказала в регистрации его инициативной группы. Документы подала жена Светлана и объявила, что будет баллотироваться вместо мужа. Тихановский до сих пор в тюрьме.

12 мая об участии в выборах объявил председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарыко. В банке начались обыски, задержали членов инициативной группы. 18 июня Бабарыко и сына арестовали. ЦИК отказала в регистрации. До сих пор все сидят в тюрьме.

Так же не зарегистрировали другого альтернативного кандидата Валерия Цепкало, бежавшего из страны. Представительницы избирательных штабов Бабарыко и Цепкало присоединились к Объединенному штабу Светланы Тихановской.

Перед выборами запретили опросы. Нерепрезентативные голосования на интернет-порталах давали скудные рейтинги Лукашенко. Возник мем "Саша 3%".

Акции против арестов произошли в Беларуси в мае. Продолжались в течение лета. Вечером 9 августа появились первые официальные экзит-полы - вроде бы Лукашенко набрал 80%, а Тихановская - менее 7%. Начались протесты.

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В первый вечер частично исчезли интернет и мобильная связь. ОМОН и внутренние войска применили силу. Протесты разгоняли водометами, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В Минске автомобиль спецтехники въехал в толпу, трое получили тяжелые травмы, один погиб. Первая неофициальная жертва. На другой день еще одна жертва - возле метро застрелили мужчину. Эту смерть признала власть.

В некоторых провинциальных городах силовики опускали щиты и снимали шлемы. 10 августа силовики вывезли Тихановскую в Литву. Она под давлением записала видео, объяснив, что сама покинула Беларусь, поехав к детям.

11 августа началась забастовка, к которой присоединились крупные предприятия. 12 августа прошли акции солидарности и живые цепи. Женщины в белом стояли шеренгами с цветами в руках и призывали силовиков прекратить насилие. Стало известно о еще одной жертве - в Гомеле матери задержанного сообщили о смерти сына. В Беларуси частично возобновил работу интернет. Появилось несколько флешмобов, в том числе бывшие военные и спецназовцы выбрасывали форму в знак протеста, милиционеры подавали в отставку. Несколько журналистов государственных телеканалов уволились.

В ночь на 14 августа начали выпускать задержанных. Послы стран ЕС возложили цветы на место гибели первой жертвы. МВД возбудило 90 уголовных дел о массовых беспорядках 9-13 августа. Лукашенко заявил, что протесты организовали люди из-за границы, вспомнив Польшу, Украину и Россию. ЦИК объявила окончательные результаты, согласно которым Лукашенко получил 80% против 10% у Тихановской. Тихановская заявила о создании Координационного совета для передачи власти.

В воскресенье, 16 августа, в Минске состоялся Марш свободы, собравший около 200 тысяч человек и ставший крупнейшей акцией в истории Беларуси. Протесты прошли по всей стране. 17 августа Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, где встретился с рабочими. Толпа скандировала "Уходи!"

18 августа в нескольких городах прошли провластные митинги, собирали 5-10 тысяч человек. Некоторые участники признавались, что их заставили ехать, угрожая увольнением. Лукашенко заявил, что Координационный совет - попытка захвата власти, и начал репрессии против его участников. 19 августа назначил новое правительство, где сохранили должности все ключевые фигуры. Платформа "Голос", параллельно считавшая голоса, опубликовала отчет на основе 1310 протоколов, согласно которым Тихановская набрала более 81% голосов.

21 августа в Минске создали Цепь покаяния длиной 13 км - от урочища, где в 1930-х НКВД расстрелял тысячи человек, до изолятора, где сидят участники акций. Заблокировали ряд сайтов, освещающих протесты.

23 августа в Минске состоялся Марш новой Беларуси, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Лукашенко прилетел в центр столицы на вертолете с автоматом и в военной форме, с младшим сыном Николаем, также с оружием.

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27 августа Лукашенко заявил, что отменит отсрочки обязательной службы в армии студентам, участвующим в акциях. По стране продолжаются увольнения и аресты участников акций и забастовщиков.

Утром 1 сентября студенты учебных заведений вышли на забастовки и акции солидарности. Силовики их задерживали. Преподаватели запрещали студентам идти на протесты. Здания вузов блокировали силовики, не выпускали студентов на улицу. Во время акций 6 сентября в Минске появились титушки - провластные активисты с битами, бившие участников акций и обычных прохожих.

Управление ООН по правам человека опубликовало доклад, где зафиксировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми. В руководстве силовых ведомств Беларуси произошли перестановки.

Акции продолжаются. За месяц протестов как минимум 7 погибших, более 7000 человек были арестованы. Большинство отпустили. Около 70 исчезли. Более 200 тяжело ранены. Есть доказательства многочисленных пыток и изнасилований в СИЗО.