Белорусы нигде не чувствуют себя в безопасности - Тихановская

Тихановская заявила, что всех белорусов может ожидать опасность. Фото: Reuters

Белорусы по всему миру испытывают страх перед режимом Лукашенко, заявила лидер Светлана Тихановская.

"Сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности, и я тоже. Я не знаю, насколько длинная рука режима", - сказала она, передает DW.

Она прокомментировала смерть активиста Виталия Шишова в Киеве и ситуацию со спортсменкой Кристиной Тимановской.

"Каждое неправильное движение или открытое заявление - даже если они не политические - могут привести к задержанию или заключению", - отметила оппозиционерка.

Она подчеркнула важность санкций против режима Лукашенко.

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"Мы верим, что экономическое и политическое давление может поспособствовать тому, что режим изменит свое поведение, и заставят его начать диалог с белорусами, освободить политических заключенных и сесть за стол переговоров", - считает Тихановская.

К смерти белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве могут быть причастны спецслужбы России или Беларуси. Смерть Виталия не связана с самоубийством. А является показательной казнью для запугивания белорусской оппозиции. Об этом заявил друг Шишова Юрий Щучко.