Белорусы будут выбирать президента летом несмотря на коронавирус

Палата представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента) 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года. Фото: Reuters

Белорусские депутаты поддержали проведение президентских выборов 9 августа.

На заседании выступила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ярмошина, которая и выступила с предложением соответствующей даты, чтобы выборы прошли не позднее, чем за два месяца до окончания нынешнего срока Александра Лукашенко. Большинство депутатов поддержали дату 9 августа, пишет "Радио Свобода".

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Ранее руководство ЦИК отклонило предложения правозащитников по дистанционного проведения президентских выборов из-за эпидемии Covid-19, заявив, что "нет времени на принятие этих мер".

Президент Александр Лукашенко 4 мая заявил, что президентские выборы состоятся "своевременно, согласно конституции, до 30 августа". Он также повторил свои предыдущие заявления, что будет баллотироваться на новый срок.