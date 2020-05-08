Белорусы будут выбирать президента летом несмотря на коронавирус

Белорусские депутаты поддержали проведение президентских выборов 9 августа.
На заседании выступила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ярмошина, которая и выступила с предложением соответствующей даты, чтобы выборы прошли не позднее, чем за два месяца до окончания нынешнего срока Александра Лукашенко. Большинство депутатов поддержали дату 9 августа, пишет "Радио Свобода".
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Ранее руководство ЦИК отклонило предложения правозащитников по дистанционного проведения президентских выборов из-за эпидемии Covid-19, заявив, что "нет времени на принятие этих мер".
Президент Александр Лукашенко 4 мая заявил, что президентские выборы состоятся "своевременно, согласно конституции, до 30 августа". Он также повторил свои предыдущие заявления, что будет баллотироваться на новый срок.
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