В Беларуси запретили журналистам освещать протесты. Фото: Reuters

Белорусский парламент принял изменения в два закона о СМИ и массовых мероприятиях. Нововведения предусматривают запрет на освещение несанкционованних протестов, видеостримы и публикацию опросов.

Об этом сообщило издание "Детектор Медиа".

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Поправки приняли еще 21 апреля, сейчас они находятся на рассмотрении Конституционного суда. После этого их должен подписать самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Представителям СМИ запретят публиковать результаты опросов граждан на тему политической ситуации в стране, референдумов и выборов. Под запрет попадут стримы с массовых мероприятий.

Журналистам запретят освещать несанкционированные протесты с места событий - это будут считать экстремизмом. Журналистское сообщество осудило решение властей Беларуси, отметив, что в таких условиях трудно будет работать не только местным СМИ, но и иностранным.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имеет сына с умственной отсталостью. Его существование скрывает.