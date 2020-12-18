Белоруса посадили в колонию за оскорбление милиционера

Николая Чернявского приговорили к 1,5 годам колонии. Фото: Vk.com

В Городке Витебской области Беларуси Николая Чернявского приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление милиционера.

33-летнего местного жителя обвинили по статьям "оскорбление представителя власти" и "вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел". Осудили за комментарии, которые он написал в августе в одном из Telegram-каналов в адрес сотрудника милиции, передает Tut.by.

Суд также обязал его выплатить моральную компенсацию пострадавшему сотруднику МВД в размере 500 белорусских руб. - 5558 грн.

Мать Чернявского говорит, что ее сын не высказывал угроз и не вмешивался в деятельность милиции. Он употребил фразу "урод в погонах", в общении с кем-то в чате. На суде он искренне извинялся за эти слова.

"Как человек я тебе прощаю, но как милиционер - нет", - сказал силовик.

Моральный ущерб потерпевшему семья компенсировала еще до вынесения приговора.

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"Чуть ли не на коленях просили, чтобы простил", - говорит женщина. Ей пришлось продать все золотые украшения, чтобы оплатить работу адвоката. Родственники Чернявского планируют обжаловать приговор.

Николай Чернявский проживал с матерью и бабушкой. Работал неофициально.

В сети появилось видео издевательств белорусских силовиков над задержанными во Фрунзенском РУВД Минска. Видео опубликовала на YouTube белорусская инициатива BYPOL. Видео снято 12 августа 2020-го в 1-ю неделю антиправительственных протестов.