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вторник, 09 ноября 2021 16:58

Бельгия "закрыла двери" для украинских туристов

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Бельгия &quot;закрыла двери&quot; для украинских туристов
Ранее Бельгия позволяла украинцам въезд с целью командировки и туризма. Фото: pixabay.com

Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешили въезд даже при имеющейся Covid-вакцинации.

Въезд из Украины пока возможен только при наличии "уважительной причины", свидетельствуют данные Пограничной службы и Центра информирования о ходе пандемии. То есть для воссоединения семьи или для лиц, которые работают, учатся в Бельгии или едут туда на лечение.

Сайт бельгийской федеральной службы по внутренним делам, которая отвечает за пограничные вопросы, больше не содержит Украину в перечне государств, гражданам которых разрешен въезд в страну несмотря на пандемические ограничения. Федеральная служба не уточняет, когда и по какой причине Украину удалили из этого перечня.

Правительственный портал посвященный пандемии, также убрал Украину из перечня государств, в отношении которых ЕС делает исключения из пандемических ограничений. Ранее Бельгия позволяла украинцам въезд с целью командировки и туризма, если путешественники завершили курс вакцинации от коронавируса вакцинами, разрешенными в ЕС.

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Европейский Союз сегодня исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Решение приняли в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также удалили Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.

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