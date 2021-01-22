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пятница, 22 января 2021 18:55

Беларуси отказали в проведении еще одного чемпионата мира

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Беларуси отказали в проведении еще одного чемпионата мира
После обсуждения исполнительный комитет UIPM проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью. Фото: Reuters

Чемпионат мира по пятиборью, который был запланирован на июнь 2021 года в Минске, перенесли.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Международного союза пятиборью. Об этом сообщает UIPM.

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Причиной переноса чемпионата стали санкции, введенные Международным олимпийским комитетом против Национального олимпийского комитета Беларуси, и нестабильность в принимающей стране.

Чемпионат мира по пятиборью состоится 7-13 июня 2021 года, однако изменится место проведения. Решается, какая страна теперь будет принимать чемпионат.

Международная федерация хоккея приняла решение отобрать у Беларуси право проводить Чемпионат мира по хоккею 2021 года. Причиной переноса турнира стала политическая ситуация в Беларуси после президентских выборов.

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