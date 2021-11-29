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понедельник, 29 ноября 2021 14:36

Беларусь планирует военные учения с РФ возле украинской границы

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Беларусь планирует военные учения с РФ возле украинской границы
Граница между Украиной, Беларусью и Польшей на Волыни / Reuters

Беларусь планирует вместе с Россией военные учение по прикрытию южных границ.

Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, передает БЕЛТА.

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По его заверению, с 1 декабря белорусские войска "начнут активно заниматься боевой подготовкой". Он также заявил об "активной милитаризации соседних с Беларусью стран".

"Наблюдаем формирование группировок войск вокруг наших границ, на западе, и на юге. Соседние страны активно милитаризируют друг друга, и это нас беспокоит, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры", - сказал он.

В то же время министр сказал, что Беларусь и Россия не планируют в 2022 году проводить масштабные военные учения наподобие "Запад-2021".

По словам белорусского диктатора Александра Лукашенко, Запад должен понимать, что в случае очередного конфликта на Донбассе или где-то на границе с Россией "Беларусь не останется в стороне, и понятно, на чьей стороне будет Беларусь". Также он начал обвинять Украину в препятствовании мигрантам.

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