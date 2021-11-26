Лукашенко снова выдал странное заявление – начал обвинять Украину

Лукашенко считает, что мигранты пойдут через Украину. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал обвинять Украину в препятствовании мигрантам.

Сказал об этом во время встречи с мигрантами у польской границы, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко заявил, что беженцы из Афганистана постараются через Украину попасть в Евросоюз. И для этого в Украине вроде бы наращивают на границе позиции силовиков.

Разбомбили Афганистан, уничтожили фактически страну. И уже не самолетами, а сухопутным путем в западном направлении начали двигаться афганцы. Они стремятся пройти не только через Беларусь, но и через Украину. Зная это, Украина начала выводить войска на свою границу, чтобы препятствовать беженцам", – сказал он.

Беларусь не будет препятствовать беженцам на их пути в Евросоюз, добавил Лукашенко.

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"Если вы захотите идти в западном направлении, мы не будем вас душить, хватать и бить. Это ваша воля. Пройдете – идите. Вот и вся философия. Я знаю, что сказанное мною не всем понравится, особенно за границей, но это правда, они должны знать правду", – сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Запад обвиняет в использовании людей как оружия в гибридной атаке против ЕС, приехал в транспортно-логистический центр с мигрантами у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей.