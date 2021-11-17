Беларусь останавливает поставки электроэнергии в Украину: известная дата

С завтрашнего дня, 18 ноября, Беларусь прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину.

Об этом сообщило Минэнерго Беларуси, пишет "Радио Свобода".

"Поставки электроэнергии в Украину прекратят с 18 ноября, согласно установленному порядку взаимодействия в рамках контрактных отношений", – говорится в сообщении белорусского Минэнерго.

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В министерстве добавили, что "возможность дальнейших поставок электроэнергии в Украину белорусская сторона будет рассматривать с учетом технических возможностей".

О причине прекращения поставок не сообщили.

Ранее в Минэнерго Беларуси сообщили, что 17 ноября в 10:33 первый (и единственный) энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики. В настоящее время на станции проводится диагностика и анализ работы технологических систем.

8 ноября в СМИ появилась информация о том, что Беларусь якобы отказалась продавать электроэнергию Украине, в связи с чем поставки в ноябре осуществлять не будут. Данные получили из письма "Белэнерго" к участникам энергорынка. Такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе украинский государственный "Энергоатом".

Вскоре "Белэнерго" опровергло информацию о приостановке поставки электроэнергии в Украину.