Снабжение электричества из Белоруссии завтра могут остановиться

Участники украинского энергетического рынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" по поводу остановки поставок электроэнергии.
Об этом говорится в письме "Белэнерго" от белорусского госпредприятия участникам рынка.
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В письме говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины осуществляться не будут
Такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе украинский государственный "Энергоатом". В то же время неизвестно, получили ли его все участники рынка. То есть, возможно, электричество получат одна или несколько компаний.
Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября.
Беларусь 6 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи. Согласно подписанному контракту, поставки будут производиться в течение ноября.
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