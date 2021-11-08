Снабжение электричества из Белоруссии завтра могут остановиться

Украина покупает электроэнергию из Белоруссии / Reuters

Участники украинского энергетического рынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" по поводу остановки поставок электроэнергии.

Об этом говорится в письме "Белэнерго" от белорусского госпредприятия участникам рынка.

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В письме говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины осуществляться не будут

Такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе украинский государственный "Энергоатом". В то же время неизвестно, получили ли его все участники рынка. То есть, возможно, электричество получат одна или несколько компаний.

Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября.

Беларусь 6 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи. Согласно подписанному контракту, поставки будут производиться в течение ноября.