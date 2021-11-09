Беларусь продолжит поставки электроэнергии в Украину

Компания "Белэнерго" опровергла информацию о приостановке поставки электроэнергии в Украину.

Электроэнергию продолжат поставлять в рамках подписанного на ноябрь контракта, сообщила компания в Telegram 9 ноября.

"Экспорт осуществляется в соответствии с указанными в контракте обязательствами. Письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества направили в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы", - говорится в сообщении.

Автор: t.me/belenergo Компания "Белэнерго" опровергла приостановку поставок электроэнергии в Украину

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрэнерго объяснило возобновление поставок электроэнергии из Беларуси аварийной помощью

8 ноября в СМИ появилась информация о том, что Беларусь якобы отказалась продавать электроэнергию Украине, в связи с чем поставки в ноябре осуществлять не будут. Данные получили из письма "Белэнерго" к участникам энергорынка. Такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе украинский государственный "Энергоатом".