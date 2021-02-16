Балтийское море сковал лед впервые за 25 лет

В Калининградской области России побережья Балтийского моря также имеет толстый слой льда. Фото: pixabay

Через необычные в Европе морозы, побережье Балтийского моря замерзло впервые за многие годы.

С польской стороны образовалась лед шириной в несколько сотен метров, сообщает Euronews.

Это аномальное явление для этого региона наблюдают в польском курортном городе Мендзыздрое. По словам местных жителей, они такого не видели последние 25 лет.

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В Калининградской области России возле побережья Балтийского моря также толстый слой льда. Море там обычно не замерзает из-за мягкого климата. Чаще это может произойти в северных районах Балтийского моря - в Ботническом заливе, у побережья Швеции и Финляндии.

В Украине в течение недели будет держаться морозная погода. Самыми холодными будут ночи на 17 и 18 февраля. Тогда в Сумской и Черниговской областях ожидается до -27°С.