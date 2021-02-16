Трескучие морозы пришли в Украину: когда и где будет холоднее всего

В Украине в течение недели будет держаться морозная погода. Самыми холодными будут ночи на 17 и 18 февраля. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Украине в течение недели будет держаться морозная погода. Самыми холодными будут ночи на 17 и 18 февраля. Тогда в Сумской и Черниговской областях ожидается до минус 27°.

Сегодня, 16 февраля без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура на севере Левобережья -8-13° С; в южной части и на Закарпатье -3-8 С (на Закарпатье 0-3° мороза), сообщает Укргидрометцентр.

17 февраля будет еще холоднее. Температура ночью 17-23° мороза, на Сумщине и Черниговщине до 27°, днем ​​10-15° мороза, в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 9-15°, днем ​​5-11° мороза. Без существенных осадков, лишь в северных областях 17 февраля местами небольшой снег.

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18-19 февраля ночью 15-21°, днем ​​10-15° мороза (в южных и восточных областях ночью 9-14°, днем ​​5-11° мороза). 20-21 февраля ночью 11-16°, днем ​​4-9° мороза (21 февраля в западных областях ночью 6-11° мороза, днем ​​2-7° мороза). 18-20 февраля без осадков, 21-22 февраля в большинстве областей временами снег.

В Киеве и столичной области 16 февраля облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура 10-12° С мороза; по области - 8-13° С мороза.

17 февраля местами небольшой снег. 18-21 февраля в столице также будет царить морозная погода, преимущественно без осадков, лишь в воскресенье, 21 февраля, ожидается небольшой снег.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. Апрель и май будут "экстремальные" - будет много дождей.