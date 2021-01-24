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воскресенье, 24 января 2021 11:30

Балтийские страны отреагировали на задержание протестующих в России

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Балтийские страны отреагировали на задержание протестующих в России
В ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты. Фото: Reuters

Балтийские страны выступили за введение санкций ЕС против российских чиновников, ответственных за подавление протестов 23 января.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в Twitter.

"Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

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В субботу, 23 января, в российских городах на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали почти 3,3 тыс. человек. Больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге. Акции проходили в 93 городах России. Россияне попытались пикетировать СИЗО "Матросская Тишина", где удерживают Навального, однако сотрудники ОМОНа начали их задерживать.

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