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Байдена призвали уйти в отставку

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Байдена призвали уйти в отставку
Байден неоднократно напоминал, что именно Трамп заключил соглашение о выходе американских войск. Фото: Reuters

Президента США Джозефа Байдена призвали уйти в отставку после захвата талибами власти в Афганистане.

Об этом заявил 45-й президент США Дональд Трамп, сообщает Sky News. Он в очередной раз повторил, что действующего президента избрали незаконно.

"Байдену пора с позором уйти из-за того, что он допустил в Афганистане. А также из-за всплеска Covid-19, пограничной катастрофы, разрушения энергетической независимости и подрыва экономики", - отметил Трамп в заявлении.

Трамп считает, что захват Афганистана может стать "одним из крупнейших поражений в американской истории". В то же время Байден неоднократно напоминал, что именно Трамп заключил соглашение о выходе американских войск из страны.

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"Талибан" вступил в переговоры с Соединенными Штатами в 2018 году и заключил мирное соглашение в феврале 2020-го, когда Трамп еще был президентом США.

15 августа боевики "Талибана" захватили стратегически важный город Джелалабад в Афганистане и вошли в Кабул. Начались столкновения между талибами и правительственными силами Афганистана. Президент Афганистана заявил, что в ближайшие часы сложит полномочия. Боевики движения "Талибан" освобождают заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи.

Пентагон перебросит в Афганистан дополнительные силы для организации эвакуации сотрудников посольства США.

Посольства в Кабуле атаковали тысячи людей, которые хотят покинуть страну из-за наступления талибов. Больше всего желающих получить визу у посольств Турции и Ирана.

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Дата
16
августа

Украинцы и поляки заключили мирный договор

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