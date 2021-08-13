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пятница, 13 августа 2021 04:52

США отправляют войска в Кабул для эвакуации сотрудников посольства

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США отправляют войска в Кабул для эвакуации сотрудников посольства
США будут эвакуировать дипломатов из Афганистана. Фото: Reuters

Пентагон перебросит в Афганистан дополнительные силы для организации эвакуации сотрудников посольства США.

В Государственном департаменте США сообщили о планах сократить дипломатический штат в Кабуле в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, передает Axios.

"Мы рассчитываем сократить основное дипломатическое присутствие в Афганистане в ближайшие недели", - заявил официальный представитель Госдепартамента.

О полной эвакуации речь не идет. Афганистан покинут сотрудники, которые могут работать удаленно, а также те, чье присутствие не является обязательным для выполнения "основных функций" посольства.

"Это не бегство. Это не эвакуация. Это не массовый вывод", - заверил представитель. Решение Госдепартамента "не следует воспринимать как какое-либо послание Талибану".

Посольство продолжит работу в дипломатическом квартале Кабула. Информацию о возможном перемещении дипломатической миссии в более безопасное место, такое как аэропорт, он опроверг.

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В Афганистане боевики радикального движения "Талибан" объявили о захвате Кандагара - центра одноименной провинции и второго по величине города страны.

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