Байден заявил о новом этапе в отношениях между США и Китаем

На вопрос о том, был ли достигнут какой-либо прогресс по Тайваню, Байден ответил утвердительно. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден после онлайн-встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о новом этапе взаимодействия между странами в ряде сфер.

Байден также подчеркнул поддержку Вашингтоном закона об отношениях с Тайванем, о чем он сказал во вторник журналистам в штате Нью-Гемпшир, передает "УНН".

"Это была хорошая встреча, мы должны многое сделать. Мы сформировали четыре группы и соберем людей для совместной работы по целому ряду вопросов. Я расскажу больше в ближайшие две недели", - сказал он.

На вопрос о том, был ли достигнут какой-либо прогресс по Тайваню, Байден ответил утвердительно.

"Мы ясно дали понять, что поддерживаем закон об отношениях с Тайванем. Он независим и принимает собственные решения", - добавил лидер США.

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Китай формально считает Тайвань своей территорией. В Пекине беспокоятся, что демократическая власть на острове все ближе подходит к провозглашению формальной независимости. США помогают Тайваню оружием. Указанный закон приняли в США в 1979 году. Им на Белый дом возлагается обязанность не только поставлять Тайваню оборонительные вооружения, но и встать на его защиту, если Китай попытается использовать военную силу, чтобы взять остров под свой контроль.