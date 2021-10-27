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среда, 27 октября 2021 04:46

Байден и лидер Китая договорились о виртуальной встрече

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Байден и лидер Китая договорились о виртуальной встрече
Лидеры США и Китая договорились о переговорах. Фото: Reuters

Глава Белого дома Джо Байден готов к переговорам с лидером Китая Си Цзиньпином. Личные предметные переговоры на высшем уровне необходимы для разрешения противоречий.

"Президент Байден действительно считает, что для него важно иметь возможность встретиться лицом к лицу с Си Цзиньпином. И если невозможно организовать личную встречу из-за ограничений для путешествий господина Си, лучше сделать это путем виртуальной встречи", - сказал во время брифинга в Вашингтоне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Укринформ.

Об этом уже есть договоренность, достигнутая во время недавних переговоров в Цюрихе.

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"Мы договорились, что два президента будут иметь возможность провести виртуальную встречу до конца года. Я не знаю даты, чтобы объявить сегодня, но они смогут сесть лицом к лицу, поскольку технологии позволяют видеть друг друга, и потратить значительное количество времени на рассмотрение полной повестки дня", - подчеркнул Салливан.

В сентябре президент США Джо Байден во время телефонного разговора предложил китайскому лидеру Си Цзиньпиню встретиться, но не получил утвердительного ответа.

Лидер КНР настоял на том, чтобы Штаты сначала заочно улучшили отношения с Пекином.

15 сентября США, Великобритания и Австралия подписали пакт о противодействии Китаю. Президент США Джо Байден, к которому присоединились премьер Австралии Скотт Моррисон и его британский коллега Борис Джонсон, считают, что три страны предпринимают исторический шаг для углубления сотрудничества.

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