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среда, 06 октября 2021 08:23

Байден заставил КНР остановить вторжение на территорию Тайваня

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Байден заставил КНР остановить вторжение на территорию Тайваня
56 китайских боевых самолетов залетели на территорию Тайваня. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден обсудил с президентом КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее 56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Это стало одним из крупнейших зарегистрированных вторжений ВВС КНР, сообщает Reuters.

"Я говорил с Си о Тайване. Мы согласились. Мы будем придерживаться Тайваньского соглашения. Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он должен делать что-либо, кроме соблюдения соглашения", - сказал Байден.

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Китай формально считает Тайвань своей территорией. В Пекине опасаются, что демократическая власть на острове все ближе подходит к провозглашению формальной независимости. США помогают Тайваню оружием.

Адмирал США Филипп Дэвидсон предупредил о китайских амбициях. Он считает, что Китай может захватить остров Тайвань, а через несколько лет занять лидирующие позиции в мире.

По его словам, Тайвань находится в поле зрения китайских военных. И в ближайшие годы может захватить остров.

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Дата
06
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