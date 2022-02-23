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среда, 23 февраля 2022 21:09

Байден вводит санкции против "Северного потока-2"

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Байден вводит санкции против &quot;Северного потока-2&quot;
Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден вводит санкции против российского газопровода "Северного потока-2", на строительство которого потратили $11 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден заявил, что такое решение было принято из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

"Сегодня я дал поручение своей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG (компания, которой подчинен газопровод. - Gazeta.ua) и ее работников. Эти шаги являются еще одной частью нашего начального пакета санкций в ответ на действия России в Украине. Мы будем без колебаний делать дальнейшие шаги , если Россия продолжит эскалацию", – заверил Байден.

Он напомнил, что США и союзники в последнее время работали над тем, чтобы дать "решительный и единственный ответ России".

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Дата
23
февраля

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