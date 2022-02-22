Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"

Германия остановила сертификацию "Северного потока-2". Фото: nord-stream2.com

Германия останавливает сертификацию российско-германского газопровода "Северный поток-2".

Это подтвердил канцлер Олаф Шольц во вторник в Берлине, передает германское издание Handelsblatt.

Такое решение было принято на фоне эскалации российско-украинского конфликта и после признания президентом РФ Владимиром Путиным так называемых ЛНР и ДНР.

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"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент. Но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - сказал канцлер ФРГ.

Санкции в ответ на признание Россией террористических ЛДНР примут в течении дня, добавил Шольц.

Против страны-агрессора РФ следует безотлагательно ввести санкции, в том числе полностью остановить проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом. Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году.