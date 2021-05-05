Байден собирается вакцинировать 70% взрослого населения ко Дню независимости

Байден заявил о планах на вакцинацию. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден объявил о планах вакцинировать от Covid-19 хотя бы первой дозой 70% взрослого населения и обеспечить полную вакцинацию до 160 млн американцев до 4 июля, когда в Соединенных Штатах будут праздновать День независимости.

Байден объявит о планах скорейшей вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет, если вакцина будет разрешена для использования в США для этой возрастной группы. Это дало бы возможность вакцинации против Covid-19 для дополнительных 5% населения США, со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена сообщают ведущие средства массовой информации.

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По состоянию на 4 мая более 105 млн американцев полностью вакцинированы, по данным Центров контроля и профилактики заболеваний Центров США (CDC), а 147 млн американцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Новая цель Байдена требует почти 100 млн дополнительных доз в течение следующих 60 дней.