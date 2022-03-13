Байден рассказал, в чем просчитался Путин

Военная агрессия и террор не усугубит влияние Российской Федерации в геополитике Фото: GETTY

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин, начал полномасштабную войну против Украины, просчитался в планах расколоть Запад и НАТО.

Военная агрессия и террор не усугубит влияние Российской Федерации в геополитике, пишет в официальном Twitter американский президент.

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"Путин рассчитывал на разделенное НАТО, разделенное Запад и, откровенно говоря, на разделенную Америку. Но ничего из этого он не получил. Мы не позволим автократам и потенциальным императорам диктовать направление мира", – говорится в сообщении.

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что Владимир Путин не продемонстрировал готовность прекратить войну против Украины во время разговора с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление представителя французского президента и германского правительства.