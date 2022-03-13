Путин не планирует прекратить войну против Украины – офис Макрона

Путін поінформував Макрона та Шольца про стан справ у переговорах між Москвою та Києвом, але не згадав про припинення вогню. Фото: pravda.com.ua

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что Владимир Путин не продемонстрировал готовность прекратить войну против Украины во время разговора с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление представителя французского президента и германского правительства.

"Шольц и Макрон призвали к немедленному прекращению огня в Украине, - говорится в сообщении. - Путин проинформировал Макрона и Шольца о состоянии дел в переговорах между Москвой и Киевом, но не упомянул о прекращении огня и обвинил Украину в использовании мирных жителей как живого щита" .

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Как сообщается, во время разговора Макрон обвинил Путина в ложных заявлениях о том, что украинские силы якобы нарушили права человека.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами стран Балтии и Северной Европы. Обсудят помощь Украине.