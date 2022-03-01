Байден рассказал, стоит ли бояться ядерной войны. Фото: ТАСС

Не нужно беспокоиться о возможной ядерной войне на фоне заявлений Путина о переводе стратегических сил России в "особое" состояние готовности.

Байдена спросили, стоит ли американцам заниматься угрозой ядерной войны. "Нет", – ответил президент США, пишет Укринформ.

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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США "рассматривают и анализируют" заявление президента РФ. Он также отметил, что страна уверенно чувствует себя на стратегической позиции сдерживания, а также возможности защитить себя и своих партнеров.

Президент РФ Владимир Путин приказал своим военным руководителям перевести российские силы ядерного сдерживания в "особый режим боевого дежурства", ссылаясь на "агрессивные заявления" членов НАТО и масштабные санкции США и западных лидеров, наложенные на него и российские финучреждения.