Байден получит официальные страницы в Twitter без подписчиков

Джо Байден получить страницы Twitter 20 января 2021, именно в этот день состоится его инаугурация. Фото: pixabay

Новый президент США Джо Байден получит официальные страницы @POTUS и Белого дома @WhiteHouse в Twitter без подписчиков, которые есть на сегодня.

В компании решили не оставлять фолловеров, которые есть, для нового лидера, сообщил представитель Джо Байдена Роб Флаэрти в Twitter.

Причина такого решения соцсети пока не известна. По словам Флаэрти, для действующего президента Дональда Трампа в 2016 году оставили всех подписчиков этих аккаунтов. Такой била просьба предыдущего президента Барака Обамы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден публично вакцинировался от коронавируса

Сейчас за страницами президента США следят около 33,2 млн. человек.

Джо Байден получить страницы Twitter 20 января 2021, именно в этот день состоится его инаугурация. Представители соцсети утверждают, что после этого сообщат фолловерам Байдена и будущей вицепрезиденткы Камалы Харрис о том, что они могут подписаться на официальный аккаунт переходной команды @ transition46. Со временем из него сделают официальную страницу Белого дома @WhiteHouse.

В то же время, согласно сообщению официального представителя Twitter Ника Пачилио, переговоры соцсети и команды нового президента по аккаунтам продолжаются. Twitter передаст Байдену 12 официальных страниц.

До этого Twitter к сообщению Трампа добавлял примечание о том, что следующим президентом избран Байден.

Действующему президенту Америки Дональду Трампу, проигравшему на последних выборах в США, организуют собственную виртуальную "инаугурацию". Об этом говорится на странице его сторонников "2-я церемония инаугурации президента Трампа" в Facebook.