Трампу устроят виртуальную инаугурацию параллельно с Байденом

Действующему президенту Америки Дональду Трампу, проигравшему на последних выборах в США, организуют собственную виртуальную "инаугурацию".
Об этом говорится на странице его сторонников "2-я церемония инаугурации президента Трампа" в Facebook.
"Акция заявлена на полдень, 20 января", - говорится в сообщении.
Дата и время проведения совпадают с инаугурацией новоизбранного президента США Джо Байдена. На мероприятие зарегистрировались более 62 тыс. человек.
Соцсеть Facebook обозначила страницу встречи напоминанием о том, что по итогам прошлых выборов 46-м избранным президентом США стал Байден.
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Социальная сеть Twitter начала сопровождать сообщение президента США Дональда Трампа о том, что следующим главой государства избран Джо Байдена. Так, под сообщениями в личном аккаунте Трампа теперь появляется текст: "Официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".
20 января 2021 года демократ Джо Байден должен вступить в должность избранного главы США. Байден получил более 300 голосов выборщиков. Его инаугурация пройдет в Вашингтоне.
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