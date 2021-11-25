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четверг, 25 ноября 2021 00:15

Байден почтил память жертв Голодомора 32-33 лет и выразил поддержку Украине

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Байден почтил память жертв Голодомора 32-33 лет и выразил поддержку Украине
Байден упомянул о Голодоморе. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора.

Он выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты снова уверяют в приверженности народу Украины и нашей бесконечной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении президента США.

"Украинский народ пережил ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, и в результате создал свободное демократическое общество". сказал Байден.

"Мужчины, женщины, и дети, потерявшие жизнь во время этого голода были жертвами жестокой политики и умышленных действий режима Иосифа Сталина. В этом месяце, вспоминая тех, чьи жизни были унесены, давайте также снова возьмемся за неустанную работу по предупреждению подобных трагедий в будущем и помощи тем, кто сегодня страдает в ярме тирании", - отмечает заявление.

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Джо Байден распорядился предоставить Украине военную помощь в размере до $60 млн. за счет средств Пентагона. В нынешней администрации США "не раз показывали, что могут использовать ряд инструментов для противодействия вредной активности России".

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