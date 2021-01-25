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понедельник, 25 января 2021 21:17

Байден отменил один из военных запретов Трампа

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Байден отменил один из военных запретов Трампа
Байден отменил запрет Трампа на службу трансгендеров в армии. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии.

Он считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы. Об этом сообщает Reuters.

По словам президента, в интересах страны объединить силы, которые сделают армию более эффективной.

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Сторонники Байдена одобрили отмену запрета для трансгендеров. Его также поддержал и генерал армии в отставке Ллойд Остин.

По данным Министерства обороны США, в армии служат около 1,3 млн человек. Исследовательский институт политики США оценил, что в 2016 году около 2450 активных военнослужащих были трансгендерами.

Переизбрана на второй срок новозеландская премьер Джасинда Ардерн назначила первого открытого гея своим заместителем. Бывший министр финансов Грант Робертсон стал первым австралийским геем-политиком, который признал сексуальную ориентацию, но сохранил портфель министра.

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