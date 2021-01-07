Байден определился с кандидатурой генпрокурора

Новоизбранный президент США Джо Байден выдвинул судью Меррика Гарланда кандидатом на должность главы Министерства юстиции.
Байден также определился с кандидатурами его заместителей - ими стали Лиса Монако, Ванита Гупта и Кристен Кларк. Об этом говорится на сайте администрации США.
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В США глава Министерства юстиции является генеральным прокурором, а также координатором некоторых специальных служб, в том числе ФБР.
Конгресс Соединенных Штатов Америки официально признал победу Джо Байдена на президентских выборах. Это сделали обе палаты американского парламента несмотря на беспорядки.
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