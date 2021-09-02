Байден назвал условие, при котором введет новые санкции против РФ

Байден пообещал ввести санкции против России. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ввести новые санкции против России, если та будет нарушать украинские права.

Об этом президент Украины сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Обещание Байдена вступит в силу, если российский газопровод "Северный поток - 2" будет нарушать энергетическую безопасность Украины.

"Мы все должны владеть деталями. Я сегодня слышал: если будут нарушаться права Украины или вопросы энергетической безопасности, то США будут готовы к санкционной политике", - прокомментировал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и США подписали заявление о стратегическом партнерстве: подробности

Украина будет бороться с энергетическим оружием, подытожил президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, что президенты США и Украины провели встречу на час дольше запланированного времени, так как обе стороны были заинтересованы в ней. Ни одного негативного слова от американской стороны украинская делегация не слышала. Президент доволен визитом, ведь Украина и США заключили около 20 документов. Обсудили важнейшие вопросы: энергетическая безопасность и ситуация на Черном море. Стороны обменялись разведданными.