Байден и первая леди США проводят встречу с Елизаветой ІІ

Супруги Байден встречаются с Елизаветой II. Фото: DW

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден сейчас встречаются с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке после завершения саммита G7.

Чтобы поздравить супругов Байденов, королева встретила их в знаменитом дворе замка с почетным караулом из гренадерских гвардейцев с Государственным гимном США. Об этом сообщает CNN.

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Президент также проинспектировал войска, а затем снова присоединился к Королеве и первой леди, чтобы посмотреть военный марш.

В воскресенье Байден стал 12-м действующим президентом, что встретился с королевой во время ее правления, присоединившись к наследию американских лидеров. Байден - пятый президент, королева принимала в Виндзоре. Сегодняшняя встреча - первая встреча королевы один на один с мировым лидером с начала пандемии коронавируса.