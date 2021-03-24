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среда, 24 марта 2021 00:33

Байден хочет усилить контроль над огнестрельным оружием

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Байден хочет усилить контроль над огнестрельным оружием
Байден хочет контролировать оборот оружия в США. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять законодательство, которое запрещает продажу штурмового оружия.

"Мне не нужно ждать ни минуты, не говоря уже о часах, чтобы принять разумные шаги, которые в будущем спасут жизнь, и призвать моих коллег в Палате представителей и Сенате к действию", - цитируют американские СМИ слова Байдена.

"Мы снова можем запретить в нашей стране штурмовое оружие и обоймы большой вместимости", - подчеркнул американский президент.

Байден отметил, что он и первая леди Джилл Байден "глубоко опечалены" в связи со стрельбой, произошедшей

"Как президент, я собираюсь использовать все имеющиеся в моем распоряжении ресурсы, чтобы защитить американский народ", - заявил он.

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В городе Боулдер (штат Колорадо), неизвестный обстрелял полицейских. Они прибыли на вызов о стрельбе в супермаркете King Soopers. Погибли шесть человек, включая одного полицейского.

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