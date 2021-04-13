Азербайджан сделал заявление по поводу Армении

Азербайджан готов заключить мирное соглашение с Арменией. Фото: pixabay.com

После войны в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона не имеет территориальных претензий к Армении. Баку считает армян, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами.

Азербайджан готов заключить мирное соглашение с Арменией по Карабаху, заявил президент страны Ильхам Алиев, передает haqqin.az.

"Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к любым странам, включая Армению. Я уже говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение. Но мы не видим подходящих шагов от Еревана. Наоборот, от премьер-министра Армении звучат агрессивные заявления", - сказал он.

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Летом 2020 года обострился конфликт в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией. В конце сентября в регионе начались масштабные боевые действия. Они продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Премьер Армении и президенты Азербайджана и России 9 ноября подписали договор о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над 3 районами в регионе - Агдамском на востоке и Кельбаджарском и Лачинском на Западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы.