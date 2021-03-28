Пашинян рассказал, когда уйдет в отставку

Премьер-министр Армении заявил, что уходит в отставку. Фото: Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается покинуть занимаемую должность.

Об этом он заявил во время поездки по Армавирский области.

По словам главы правительства, он уйдет с должности в апреле этого года перед внеочередными парламентскими выборами.

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Также Пашинян отметил, что до объявления результатов выборов и назначения нового правительства он останется исполняющим обязанности премьера.

В своем обращении Пашинян "пообещал служить стране еще лучше, чем раньше" при поддержки избирателей.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении требует немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства.