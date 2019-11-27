Автобус упал в ущелье: произошла ужасная смертельная авария

Автобус с пассажирами упал в ущелье. Фото: ТСН

В центральном Непале автобус с пассажирами упал в ущелье.

В результате аварии погибли по меньшей мере 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает газета Kathmandu Post.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги и машина упала в ущелье с высоты около 500 метров. Почти все погибшие скончались от полученных травм прямо на месте. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

На 225 км автодороги "Киев - Одесса" столкнулись 10 автомобилей и рейсовый автобус. Авария произошла в Уманском районе Черкасской, предварительная причина - гололедица.