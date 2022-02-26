Австралия введет санкции против Путина, Лаврова, российских олигархов и парламента

Австралия введет финансовые санкции против президента России Владимира Путина, восьми российских олигархов из его окружения, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и 339 членов российского парламента.
Об этом сообщает АВС.
В Австралии заявили, что санкции будут введены, поскольку вторжение России в Украину продолжается.
Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн заявила, что Австралия также планирует присоединиться к США, Великобритании и Европейскому Союзу во введении санкций.
"Это исключительный шаг к санкциям против лидеров, но это исключительная ситуация. У Владимира Путина есть беспрецедентная личная власть над своей страной, и он решил воевать против соседа, который не представлял угрозы для России, потому что он хочет перевернуть историю и отобрать свободу и демократию, которые избрал себе украинский народ", – сказала она.
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Пейн заявила, что санкции будут введены еще против ключевых фигур белорусского правительства за участие в содействии вторжению России.
Но она также сообщила, что сейчас Австралия не готова к выдворению российских дипломатов из страны.
Кроме того, в стране приостановили трансляцию НТВ Москва и Russia Today.
США вводят санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
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