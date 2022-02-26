Австралия введет санкции против Путина, Лаврова, российских олигархов и парламента

Для Австралии такие санкции являются исключением. Фото: Pixabay

Австралия введет финансовые санкции против президента России Владимира Путина, восьми российских олигархов из его окружения, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и 339 членов российского парламента.

Об этом сообщает АВС.

В Австралии заявили, что санкции будут введены, поскольку вторжение России в Украину продолжается.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн заявила, что Австралия также планирует присоединиться к США, Великобритании и Европейскому Союзу во введении санкций.

"Это исключительный шаг к санкциям против лидеров, но это исключительная ситуация. У Владимира Путина есть беспрецедентная личная власть над своей страной, и он решил воевать против соседа, который не представлял угрозы для России, потому что он хочет перевернуть историю и отобрать свободу и демократию, которые избрал себе украинский народ", – сказала она.

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Пейн заявила, что санкции будут введены еще против ключевых фигур белорусского правительства за участие в содействии вторжению России.

Но она также сообщила, что сейчас Австралия не готова к выдворению российских дипломатов из страны.

Кроме того, в стране приостановили трансляцию НТВ Москва и Russia Today.

США вводят санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.