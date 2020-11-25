Австралия снова в огне: пожар бушует месяц

Пожар в Австралии. Фото: lb.ua

На острове Фрейзер у побережья Квинсленда, Австралия, с середины октября и до сих пор бушует лесной пожар.

Пламя охватило более половины 122-километрового острова, сообщило издание The Watchers.

По словам пожарных, они не справятся без помощи дождя.

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Официальные лица пришли к мнению, что причиной занятия было незаконное приготовление пищи на костре. Ряд дорог и кемпингов закрыли.

"Мы пытались локализовать огонь, но местность, растительность и погода были против нас. За день мы вылили немного меньше, чем 300 тыссяч литров воды в линию сдерживания и на следующее утро обнаружили, что огонь продолжил распространяться", - говорят спасатели.

В австралийских штатах Южная Австралия и Новый Южный Уэльс с сентября 2019 года бушует более сотни лесных пожаров. Погибли более 20 человек, десятки пропали без вести. Там объявлено чрезвычайное положение. Покинули свои дома 100 тыс. человек.