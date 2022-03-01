Австралия предоставит Украине $70 млн помощи. Большинство – на оружие

Перед предоставлением Украине средств Австралия ввела антироссийские санкции. Для нее такие шаги исключительны. Фото: Pexels

Австралия предоставит Украине около 70 миллионов долларов помощи. Большинство средств – на оружие.

Об этом сообщило The Australian.

Правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона отметило, что такое финансирование связано с продолжением войны России против Украины.

"Мы выделим 50 миллионов долларов США в поддержку летательных и нелетальных боеприпасов. Подавляющее большинство из них будет летальным", - сказал Моррисон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ударили санкциями по российскому Центрбанку и фонду Путина

Он добавил, что такой шаг является ответом на призыв президента Украины.

Еще $25 млн Австралия выделит на гуманитарную помощь перемещенным лицам.

Перед этим Австралия ввела финансовые санкции против президента России Владимира Путина, восьми российских олигархов из его окружения, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и 339 членов российского парламента.