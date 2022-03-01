Австралия предоставит Украине $70 млн помощи. Большинство – на оружие

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1179
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12771
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12718
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3366
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17307
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105295
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7452
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4266
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6417
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 828
Фото
Все фото
5
1
1
1
7
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
Немецкий ресторан не желает обслуживать россиян
Немецкий ресторан не желает обслуживать россиян
&quot;Будьте вы прокляты. Твари!!!&quot; - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
&quot;Уничтожьте экономику России&quot; - Кулеба эмоционально обратился к миру
"Уничтожьте экономику России" - Кулеба эмоционально обратился к миру
Эйфелеву башню &quot;одели&quot; во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото
Эйфелеву башню "одели" во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото
Видео
Все видео
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
Лукашенко может объявить войну Украине. Зеленский сделал ему предупреждение
Лукашенко может объявить войну Украине. Зеленский сделал ему предупреждение
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса
Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16182
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9855
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6075
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 990
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 3015
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 февраля 2022
Просмотров: 414
Так і розкрутився
– А можна в неділю прийти? Хочу до першого числа закінчити, бо маю ще два замовлення, – каже будівельник Віталій. Робив ремонт у ...
вторник, 01 марта 2022 06:47

Австралия предоставит Украине $70 млн помощи. Большинство – на оружие

  Комментировать
Австралия предоставит Украине $70 млн помощи. Большинство – на оружие
Перед предоставлением Украине средств Австралия ввела антироссийские санкции. Для нее такие шаги исключительны. Фото: Pexels

Австралия предоставит Украине около 70 миллионов долларов помощи. Большинство средств – на оружие.

Об этом сообщило The Australian.

Правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона отметило, что такое финансирование связано с продолжением войны России против Украины.

"Мы выделим 50 миллионов долларов США в поддержку летательных и нелетальных боеприпасов. Подавляющее большинство из них будет летальным", - сказал Моррисон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ударили санкциями по российскому Центрбанку и фонду Путина

Он добавил, что такой шаг является ответом на призыв президента Украины.

Еще $25 млн Австралия выделит на гуманитарную помощь перемещенным лицам.

Перед этим Австралия ввела финансовые санкции против президента России Владимира Путина, восьми российских олигархов из его окружения, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и 339 членов российского парламента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Австралия предоставит Украине $70 млн помощи. Большинство – на оружие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 145483
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 7 Просмотров: 68880
На Киев движутся опасные террористы - МВД
На Киев движутся опасные террористы - МВД 2 Просмотров: 42907
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
7
 Просмотров: 37308
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ Просмотров: 32813
Мир
Просыпается киноиндустрия: Disney, Warner Bros и Sony поддержали Украину
Просыпается киноиндустрия: Disney, Warner Bros и Sony поддержали Украину Просмотров: 459
Путина лишили черного пояса по тхэквондо
Путина лишили черного пояса по тхэквондо Просмотров: 396
Система Mastercard заблокировала доступ ряду банков РФ
Система Mastercard заблокировала доступ ряду банков РФ Просмотров: 828
"Ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда нельзя вести" - Белый дом
"Ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда нельзя вести" - Белый дом Просмотров: 729
Евросоюз приступил к рассмотрению заявки Украины на членство в ЕС
Евросоюз приступил к рассмотрению заявки Украины на членство в ЕС Просмотров: 486
Больше всего комментируют
9
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
7
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
2
На Киев движутся опасные террористы - МВД
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
2
Данилко посоветовал Путину застрелиться
Голосов: 3540
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть