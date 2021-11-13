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суббота, 13 ноября 2021 11:38

Авианосец протаранил яхту

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Авианосец протаранил яхту
У берегов Франции авианосец протаранил яхту. Фото: navalnews

В море у берегов Франции атомный авианосец Шарль де Голль протаранил яхту под флагом Польши.

Столкновение произошло во время учебных маневров у военно-морской базы Тулона. Яхта всерьез не пострадала. Об этом сообщает Naval News.

Команда корабля заметила, что идет на таран яхты в 7:30 утра 12 ноября. Однако, несмотря на экстренный маневр, избежать столкновения не удалось.

На борту парусника находился один человек, судно серьезно не пострадало – повреждения ограничивались потерей мачты. Экипаж Шарля де Голля с помощью двух лодок закрепил парусник, чтобы в сложных погодных условиях – 4-балльного шторма с ветром 25 узлов, отбуксировав его в порт.

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Во время крупнейшего за 15 лет ареста наркотиков в Португалии власти Лиссабона и Мадрида изъяли из парусной яхты в океане 5,2 тонны кокаина на $235 млн. Это мировой рекорд изъятых наркотиков из парусной яхты.

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Дата
13
ноября

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