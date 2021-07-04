Авиакатастрофа на Филиппинах: число погибших возросло до 29 человек

Число жертв возросло до 29 человек. Фото: Reuters

В результате крушения военного самолета Lockheed C-130 Hercules на Филиппинах погибли по меньшей мере 29 человек.

50 человек получили ранения, еще 17 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает AFP.

На борту самолета находились 92 человека. Большинство из них недавно выпустились из армии.

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Командующий вооруженными силами генерал Сирилито Собеджана сказал, что самолет вез военных из города Кагаян-де-Оро на южном острове Минданао, где он задел взлетно-посадочную полосу, пытаясь приземлиться на Джоло. Самолет попытался восстановить мощность, но не смог.

Собеджана сообщил, что спасены люди находились на лечении в близлежащем госпитале.

24 июня недалеко от столицы Филиппин Манилы во время ночных тренировок разбился военный вертолет. Погибли шесть членов экипажа.