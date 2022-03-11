Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ

Во Франции считают, что русская армия не была готова к вторжению в Украину. Фото: depositphotos.com

Российская армия не была готова к вторжению в Украину.

Об этом заявил представитель Вооруженных сил Франции Паскаль Янни, сообщает CNN.

"Это возможно, что атака на Киев будет осуществлена ​​в последующие несколько дней, но на самом деле взятие контроля над Киевом - это совсем другое дело, и на это уйдет очень много времени", - подчеркнул Янни.

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Он добавил, что из-за плохой подготовки российские воины сталкиваются со многими трудностями, особенно в материально-техническом обеспечении и разведке, а погодные изменения – ранняя весна и оттаивание земли вызывают проблему мобильности для оккупантов.

"Русский конвой, ранее растянувшийся на 40 миль при приближении к Киеву, в основном рассеялся и передислоцировался", - говорит Янни.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.