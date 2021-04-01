Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Аргентинская морская пехота в порту столицы Фолклендов - городе Стэнли / Wikipedia

2 апреля 1982-го Аргентина вторглась на Фолклендские острова - британскую колонию с 1892 года и владение Соединенного королевства с 1833 года.

Аргентинские десантники быстро преодолели небольшой гарнизон британских морских пехотинцев в городе Стэнли и на следующий день захватили все территории. На островах жило 1800 жителей - преимущественно англоязычных овцеводов.

Фолклендские острова, расположенные в 500 км от Аргентины. В 1690-м капитан британского флота Джон Стронг сделал первую высадку на островах. Он назвал их в честь Виконта Фолкленда - тогдашнего первого лорда британского адмиралтейства. В 1764-м французский мореплаватель Луи-Антуан де Бугенвиль основал первое поселение, которое было захвачено испанцами в 1767 году. В 1765-м британцы заселили один из островов, но покинули в 1774-м по экономическим причинам. Испания отказалась от своего поселения в 1811-м.

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В 1816-м Аргентина провозгласила независимость от Испании, а в 1820-м свой суверенитет над Фолклендами. Аргентинцы построили форт на островах, но в 1832-м он был разрушен военным кораблем "Лексингтон" в отместку за захват американских морских судов в этом районе. В 1833-м британские войска выгнали остальные аргентинцев и начали военную оккупацию островов. В 1841-м там назначили британского вице-губернатора, и в 1880-х британская община на островах стала самостоятельной. В 1892-м острова стали колонией.

В течение следующих 90 лет жизни на Фолклендах практически не менялось, несмотря на дипломатические усилия Аргентины восстановить контроль над ними. В 1981-м жители Фолклендов проголосовали на референдуме, чтобы оставаться частью Великобритании, поэтому казалось маловероятным, что острова когда-то вернутся под власть Аргентины.

Между тем, в аргентинскую хунту во главе с генерал-лейтенантом Леопольдо Галтиери критиковали за деспотическое правление и экономические проблемы, и она планировала маленькую победоносную войну.

В апреле 1982-го началось масштабное вторжение. По приказу командиров аргентинские войска не причинили британцам потерь. Однако Лондон был возмущен, и премьер Маргарет Тэтчер собрала группу из 30 боевых кораблей, чтобы вернуть острова. Поскольку Великобритания была за почти 13 тыс. км от них, британские корабли прибыли туда в течение нескольких недель. 25 апреля один остров был взят. После нескольких интенсивных морских сражений 21 мая британские войска высадились на Восточном Фолкленде. Еще после нескольких недель, 14 июня, большой аргентинский гарнизон в Стэнли сдался.

Великобритания потеряла 5 кораблей и 256 жизней. Аргентина - единственный крейсер и 750 жизней. Униженные в войне, аргентинские военные были отстранены от власти в 1983-м. В Буэнос-Айресе возобновили гражданскую власть. В Лондоне популярность Тэтчер резко возросла, и ее Консервативная партия одержала убедительную победу на парламентских выборах в 1983-м.